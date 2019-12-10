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Зеленский не пересек "красные линии", - участники акции под ОП

Новости » Общество     10.12.2019 - 02:19
Зеленский не пересек "красные линии", - участники акции под ОП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Однако участники акции не исключают наличия непубличных договоренностей

Организаторы акции "Нет капитуляции!" под Офисом президента в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита не пересек "красные линии". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Поэтому участники акции не будут оставаться на бессрочный протест.

"Зеленский не пересек красные линии. Однако не исключаются непубличные договоренности", - говорится в заявлении.

Участники также заявили, что будут следить за процессом переговоров и анонсировали акцию под Верховной Радой в день рассмотрения закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, по итогам нормандской встречи Зеленский заявил, что варианты проведения выборов на Донбассе обсудят на следующем саммите через четыре месяца.

Также, Зеленский заявил, что только в случае гарантии безопасности на Донбассе можно решить политические вопросы урегулирования конфликта.

Кроме того, по словам президента, бессрочное прекращение огня на Донбасси должно начаться до конца 2019 года.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что необходимо синхронизировать урегулирования ситуации на Донбассе с проведением политических реформ в Украине. По его словам, Украина должна внести изменения в Конституцию относительно особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе.

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