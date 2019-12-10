ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назвал условие политического урегулирования на Донбассе

Новости » Политика     10.12.2019 - 01:27
Зеленский назвал условие политического урегулирования на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Украина настаивала, что комплексное решение вопросов невозможно без гарантий безопасности на Донбассе

Президент Владимир Зеленский по итогам нормандской встречи заявил, что только в случае гарантии безопасности на Донбассе можно решить политические вопросы урегулирования конфликта. Об этом он сказал на совместном брифинге участников саммита, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодняшняя встреча "нормандской четверки" была долгая, но предметная.

"Сегодня было долго, но все было очень предметно и очень важно не только обсудить все вопросы, но и договориться о четкие конкретные шаги и сроки их реализации. Украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения главного компонента – ситуации безопасности на востоке Украины".

По его словам, только в случае гарантии безопасности можно решить политические вопросы.

Также по словам Зеленского, бессрочное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца 2019 года.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

Напомним, по итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

Накануне саммита "нормандской четверки" министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что Москва ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита. При этом он подчеркивал, что российская сторона в Париже будет требовать прямого диалога между Киевом и представителями оккупированного Донецка и Луганска.

Зеленский: нет никаких условий для следующей нормандской встречи Лидеры нормандской четверки встретились в Париже: итоги переговоров
Новости Украины ДонецкВладимир ЗеленскийДонбассНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь