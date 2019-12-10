Путин сделал заявление по итогам нормандской встречи

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин подвел итоги нормандской встречи по урегулированию на Донбассе

По итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе совместной пресс-конференции по итогам нормандской встрече Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

Особый статус Донбасса и формула "Штайнмайера"

Президент России отметил, что необходимо синхронизировать урегулирование ситуации на Донбассе с проведением политических реформ в Украине. По словам Путина, Украина должна внести в Конституцию изменения относительно особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе.

"В первую очередь, это внесение в Конституцию Украины изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Нужно, конечно, продлить действие договора об особом статусе отдельных районов Донбасса. И в итоге предоставить этому договору постоянный характер, как это предусмотрено в минских соглашениях", - подчеркнул он.

Кроме того, российская сторона требует внесения в закон об особом статусе Донбасса поправок, в частности, имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера".

Разведение сил на Донбассе

Путин заявил, что стороны приветствовали успешное разведение сил и средств на Донбассе, что, по его словам, является важным шагом для дальнейшей деэскалации ситуации на востоке Украины. Также российский президент выразил надежду, что разведение сил на Донбассе будет продолжено.

"Рассчитываем, что разведение сил на Донбассе будет продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификацие", - отметил он.

Амнистия боевиков и запрет преследования

Путин добавил, что не стоит также забывать и о других обязательствах, возложенных на Украину, в том числе об амнистии боевиков и законодательном запрете преследования лиц, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.

Обмен пленными

В ходе встречи в нормандском формате было договорено подготовить обмен пленными по формуле "всех на всех".

"Был договорен обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", - заявил Путин.

Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе

Президент России настаивает на увеличении количества пунктов пропуска вдоль линии разграничения на Донбассе. Путин отметил, что увеличение количества пунктов пропусков будет способствовать созданию комфортных условий для жителей оккупированных территорий.

"Важный момент - увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для быстрейшего, без многочасовых очередей, прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне", - пояснил он.

Что готовила Россия на нормандскую встречу

Накануне саммита "нормандской четверки" министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что Москва ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита. При этом он подчеркивал, что российская сторона в Париже будет требовать прямого диалога между Киевом и представителями оккупированного Донецка и Луганска.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что от нормандской встречи ожидается прогресс в "урегулировании конфликта на юго-востоке" Украины, а также понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей.

Кроме того, Кремль пытается привязать вопрос газового транзита к урегулированию конфликта на Донбассе. Ожидалось, что эта тема будет подниматься на встрече лидеров четырех стран в нормандском формате.