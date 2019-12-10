Бессрочное прекращение огня должно начаться до конца года, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Стороны согласовали бессрочное прекращение огня на Донбассе

Бессрочное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца 2019 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по результатам нормандской встречи в Париже, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, украинский президент заявил, что в ходе нормандского саммита была достигнута договоренность, что до конца 2019 должно начаться всестороннее и бессрочное прекращение огня на Донбассе.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

Как известно, в Париже завершилась встреча в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. По результатам встречи было опубликовано совместное коммюнике, в котором стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что во время брифинга по результатам нормандского саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе встречи в Париже стороны достигли прогресса в отношениях.

Кроме того, Макрон сообщил, что через четыре месяца должна состояться новая встреча в нормандском формате. Французский лидер отметил, что нужно поручить главам внешнеполитических ведомств согласовать политические условия для нового саммита.