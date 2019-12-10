Зеленський не перетнув "червоні лінії", - учасники акції під ОП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Однак учасники акції не виключають наявності непублічних домовленостей

Організатори акції "Ні капітуляції!" під Офісом президента в Києві заявили, що президент України Володимир Зеленський під час нормандського саміту не перетнув "червоні лінії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Тому учасники акції не залишатимуться на безстроковий протест.

"Зеленський не перетнув червоні лінії. Однак не виключаються непублічні домовленості", - ідеться у заяві.

Учасники також заявили, що стежитимуть за процесом перемовин і анонсували акцію під Верховною Радою у день розгляду закону про особливий статус Донбасу.

Організатори акцій «Ні капітуляції!» заявили, що президент України Володимир Зеленський «не перетнув червоні лінії» під час перемовин з Путіним, Меркель і Макроном, але вони не виключають наявність непублічних домовленостей pic.twitter.com/dyt5efrd9u — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Нагадаємо, за підсумками нормандської зустрічі Зеленський заявив, що варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять на наступному саміті через чотири місяці.

Також, Зеленський заявив, що лише у випадку гарантії безпеки на Донбасі можна вирішити політичні питання врегулювання конфлікту.

Крім того, за словами президента, безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатись до кінця 2019 року.

"Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація погодили дуже важливі речі. Перше - невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Сході. Це повне всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року", - заявив Зеленський.

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін зазначив, що необхідно синхронізувати врегулювання ситуації на Донбасі з проведенням політичних реформ в Україні. За його словами, Україна має внести зміни до Конституції щодо особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.