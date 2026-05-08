Зеленський про "перемир'я" 9 травня: завтра залежить від того, що ми почуємо сьогодні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Зеленський провів паралель із Другою світовою війною

8 травня, у день пам'яті жертв Другої світової війни, президент нагадав про боротьбу попередніх поколінь українців проти окупантів.

Він зазначив, що бої за свободу знову точаться на українській землі - у східних регіонах, на Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Донбасі.

За словами Зеленського, нинішня війна стала продовженням боротьби проти агресора, який намагається нав'язати світу порядки минулого століття.

Президент наголосив, що Україна має намір зберегти незалежність і захистити право народу на життя.

Україна відповідає на дії Росії

Глава держави також прокоментував ситуацію на фронті та нові загрози з боку Росії.

Він заявив, що українська сторона заздалегідь позначила свою позицію і готова діяти дзеркально у відповідь на дії противника.

"Зараз звучить багато нових погроз з боку Росії. Хоча ми дали абсолютно логічну і зрозумілу для них позицію - будемо діяти дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Учора вони завдали ще більше повітряних ударів. Були й наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - зазначив гарант.

Зеленський заявив про загрозу для Європи

Президент наголосив, що російська агресія стосується не лише України. За його словами, Москва продовжує загрожувати практично всім сусіднім країнам і всій Європі загалом.

Зеленський наголосив, що українські військові зараз захищають не тільки державні кордони, а й загальні принципи безпеки на європейському континенті.