Зеленський озвучив, що є найбільшою гарантією безпеки для України та Європи

"Якщо наша армія залишиться сильною, вся Європа виграє з точки зору безпеки, бо їй не загрожуватиме небезпека", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що українська армія налічує близько 800 тисяч осіб і є однією з найбільших у Європі.

"Для нас і для Європи дуже важливо, щоб усі розуміли: найбільшою гарантією безпеки для України є українська армія", - додав він.

Президент також зазначив, що міжнародні партнери погодилися з необхідністю підтримки українських військ.