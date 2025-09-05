Зеленський озвучив, що є найбільшою гарантією безпеки для України та Європи

Найбільшою гарантією безпеки для України та всієї Європи є українська армія. Вона налічує вісімсот тисяч людей і є однією з найбільших та найсильніших у Європі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai.
"Якщо наша армія залишиться сильною, вся Європа виграє з точки зору безпеки, бо їй не загрожуватиме небезпека", - наголосив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що українська армія налічує близько 800 тисяч осіб і є однією з найбільших у Європі.
"Для нас і для Європи дуже важливо, щоб усі розуміли: найбільшою гарантією безпеки для України є українська армія", - додав він.
Президент також зазначив, що міжнародні партнери погодилися з необхідністю підтримки українських військ.
Вчора у Парижі лідери низки європейських країн зустрілися у Єлисейському палаці для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.
Після зустрічі президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наразі на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів.
А Зеленський наголосив, що гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій.
Тим часом у Кремлі розкритикували ідею гарантій безпеки Україні від іноземних військ.