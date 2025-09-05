ua en ru
У Кремлі розкритикували ідею гарантій безпеки Україні від іноземних військ

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 08:47
У Кремлі розкритикували ідею гарантій безпеки Україні від іноземних військ Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти заявили, що гарантії безпеки для України не можуть передбачати присутність іноземних військових контингентів. У Кремлі стверджують, що такий варіант їх не влаштовує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Відповідаючи на питання журналістів Пєсков заявив, що гарантії безпеки Україні не можуть забезпечувати іноземні військові контингенти, це не влаштує Росію.

"Чи можуть забезпечувати й надавати гарантії безпеки України іноземні, особливо європейські та американські військові контингенти? Однозначно ні, не можуть. Це не може бути гарантією безпеки України, яка влаштувала б нашу країну", - сказав Пєсков.

Зустріч у Парижі

Нагадаємо, що вчора, 4 вересня, близько 30 світових лідерів зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для Києва.

Переговори пройшли на тлі відсутності чітких гарантій від США, що додає додаткового тиску на союзників України.

Ба більше, за даними Reuters, союзники вже завершили технічні плани щодо гарантій і готують політичний сигнал американському президентові.

Підтвердженням цього стала заява президента Франції Еммануеля Макрона, який повідомив, що підготовка гарантій завершена.

Пізніше ЗМІ також повідомили, що засідання лідерів країн-учасниць "коаліції охочих" у Парижі все ж завершилося деякою конкретикою.

Зокрема, як виявилось, низка країн готова відправити в Україну 30 тисяч солдатів в рамках гарантій безпеки.

