Зеленский озвучил, что является наибольшей гарантией безопасности для Украины и Европы

Самой большой гарантией безопасности для Украины и всей Европы является украинская армия. Она насчитывает восемьсот тысяч человек и является одной из крупнейших и сильнейших в Европе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai.
"Если наша армия останется сильной, вся Европа выиграет с точки зрения безопасности, потому что ей не будет угрожать опасность", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что украинская армия насчитывает около 800 тысяч человек и является одной из крупнейших в Европе.
"Для нас и для Европы очень важно, чтобы все понимали: самой большой гарантией безопасности для Украины является украинская армия", - добавил он.
Президент также отметил, что международные партнеры согласились с необходимостью поддержки украинских войск.
Вчера в Париже лидеры ряда европейских стран встретились в Елисейском дворце для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
После встречи президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров.
А Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий.
Между тем в Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск.