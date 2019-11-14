ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе, - Пристайко

Новости » Политика     14.11.2019 - 10:41
Зеленский ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе, - Пристайко
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пристайко также назвал главные темы встречи

Президент Владимир Зеленский ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом, передает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко также назвал главные темы встречи - обмен пленными, решение конфликта на Донбассе.

"За 5 лет украинцы имеют большую надежду на встречу "нормандской четверки". Главное - шаг к миру, решить войну на востоке страны. Именно на этой встрече мы хотим решить несколько главных вопросов. Эта встреча станет катализатором большого обмена политзаключенных. Зеленский рассчитывает что в ходе этой встречи мы откроем путь для решения проблемы на востоке Украины ", - заявил он.

Спільна пресконференція Міністрів закордонних справ України та Австрії Вадим Пристайка та Александра Шалленберга

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 14 листопада 2019 р.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что по требованию российской стороны советники президентов нормандской встречи разработали и согласовали документ, который должен быть подписан на саммите.

Отметим, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что сохраняется возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года.

Кроме того, пресс-секретаря представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарки Олифер заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне.

Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли Реформа на грани: как Зеленский убедил "слуг народа" поддержать рынок земли
Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь