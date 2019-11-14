Зеленский ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе, - Пристайко

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пристайко также назвал главные темы встречи

Президент Владимир Зеленский ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом, передает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко также назвал главные темы встречи - обмен пленными, решение конфликта на Донбассе.

"За 5 лет украинцы имеют большую надежду на встречу "нормандской четверки". Главное - шаг к миру, решить войну на востоке страны. Именно на этой встрече мы хотим решить несколько главных вопросов. Эта встреча станет катализатором большого обмена политзаключенных. Зеленский рассчитывает что в ходе этой встречи мы откроем путь для решения проблемы на востоке Украины ", - заявил он.

Спільна пресконференція Міністрів закордонних справ України та Австрії Вадим Пристайка та Александра Шалленберга Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 14 листопада 2019 р.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что по требованию российской стороны советники президентов нормандской встречи разработали и согласовали документ, который должен быть подписан на саммите.

Отметим, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что сохраняется возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года.

Кроме того, пресс-секретаря представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарки Олифер заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне.