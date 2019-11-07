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Зеленский назвал ключевые темы встречи в нормандском формате

Новости » Политика     07.11.2019 - 18:49
Зеленский назвал ключевые темы встречи в нормандском формате
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На встрече обсудят формат нового обмена и формат выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые темы встречи в нормандском формате. Об этом он сообщил в своем видеоблоге "Зе! Президент" в Youtube.

По его словам, на данной встрече, в частности, следует обсудить формат нового обмена и формат выборов на Донбассе.

"Какой дальше план действий, в каких городах или селах будет разведение войск, каким будет формат нового обмена, какие сроки, какой формат выборов на Донбассе будет... Все эти вопросы надо проговаривать на нормандской встрече, а потом приходить к обществу и говорить - вот у нас есть такие варианты решений, никаких тайн", - сказал глава государства.

"С 2016 года этих встреч не было, давайте посчитаем сколько людей погибло за это время. Нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий и возвращению пленных", - добавил президент.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко 4 ноября заявил, что Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

Как писало РБК-Украина ранее, до этого Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском завершает выполнение условий для проведения нормандского саммита.

Отметим, у президента России Владимира Путина заявили, что глава РФ заинтересован в проведении встречи с лидерами Германии, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат
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