ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Для встречи в нормандском формате сняты все препятствия, - Олифер

Новости » Политика     12.11.2019 - 16:35
Для встречи в нормандском формате сняты все препятствия, - Олифер
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

По словам Олифер, проведение встречи ускорит решение всех вопросов по урегулированию конфликта

Сегодня, 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта, - отметила Олифер.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что встреча в нормандском формате состоится в этом году. При этом он отметил, что встреча может состоятся до 20 декабря.

Кроме того, ранее пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече "нормандской четверки". При этом она отметила, что по мнению Леонида Кучмы, на встрече возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

Добавим, что представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. По мнению Кучмы, для реализации мира на Донбассе необходима помощь иностранных лидеров.

Арахамия считает, что нормандская встреча пройдет в этом году Кучма и Сайдик не приедут на заседание ТКГ в Минск
Новости Украины МинскКонтактная группаНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь