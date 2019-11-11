У Путина не исключают проведение нормандского саммита до конца 2019

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Конкретные даты такого саммита не обсуждаются

Возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года сохраняется. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По его словам, возможность проведения нормандского саммита до конца года есть, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования на Донбассе.

"Мы же видим: все-таки подписана "формула Штайнмайера" и согласован проект итогового документа, проводится отвод сил и средств в этих районах. Посмотрим, как это все пройдет в последнем районе, там, по-моему, 12-го числа разведение должно закончиться. То есть какие-то подвижки есть, конечно, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита", - заявил Ушаков.

По его словам, 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита.

"Я могу сказать, что 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита, конкретика по датам вообще не обсуждалась", - подчеркнул он.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября 2019 года.

Также предполагается, что если в ноябре саммит не состоится, то стороны будут обсуждать уже даты в 2020 году.