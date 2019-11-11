По требованию России подготовлен документ нормандского саммита, - МИД

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Существует три условия встречи президентов стран-участников нормандского формата

По требованию российской стороны советники президентов нормандской встречи разработали и согласовали документ, который должен быть подписан на самите. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Дипломат подчеркнул, что изначально существовало лишь три условия для встречи президентов в нормандском формате.

"Мы обсуждали всего два условия (для встречи лидеров в Нормандском формате, - ред.). Это было зафиксировано официально. Первое условие было в применении формулы Штайнмайера. Второе условие - разведение войск во всех трех участках, которое завершили сегодня", - заявил Пристайко.

По его словам, требование написать документ саммита выдвинула российская сторона.

"Никакого третьего условия не обсуждали, но буквально в следующие дни сделали заявление, что надо иметь "железные договоренности". Потом эта фраза переросла в определенный документ. Я хочу сказать, что мы не только не обсуждали, мы, как советники президентов, определили очень короткий документ, который предлагается подать. Этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора", - заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия дат и четких договоренностей документ подготовлен почти пустым.

"Документ условно выглядит следующим образом: лидеры встретились такого-то числа. Пустое место, ведь даты неизвестны. Лидеры отметили прогресс в направлении разведения; Лидеры отметили прогресс в направлении применения формулы Штайнмайера; Лидеры предлагают своим министрам МИД продвигаться этим путем и продемонстрировать прогресс на таких-то следующих направлениях. Это тот документ, который в простой форме был оговорен, ничего больше мы с ними не согласовывали", - добавил Пристайко.

Напомним, недавно помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что сохраняется возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года.