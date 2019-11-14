Зеленський очікує від "нормандської зустрічі" вирішення конфлікту на Донбасі, - Пристайко

Пристайко також назвав головні теми зустрічі
Президент Володимир Зеленський очікує від "нормандської зустрічі" вирішення конфлікту на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу з колегою з Австрії Александром Шалленбергом, передає кореспондент РБК-Україна.
Пристайко також назвав головні теми зустрічі - обмін полоненими, вирішення конфлікту на Донбасі.
"За 5 років українці мають велику надію на зустріч "нормандської четвірки". Головне - крок до миру, розвязати війну на сході країни. Саме на цій зустрічі ми хочемо вирішити декілька головних питань. Ця зустріч стане каталізатором великого обміну політвязнів. Зеленський розраховує що в ході цієї зустрічі ми відкриємо шлях для вирішення проблеми на сході України", - заявив він.
Спільна пресконференція Міністрів закордонних справ України та Австрії Вадим Пристайка та Александра ШалленбергаОпубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 14 листопада 2019 р.
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