Зеленський оцінив ситуацію на Одещині та натякнув на можливі кадрові рішення у ППО

Зеленський зазначив, що розуміє в деталях, що там відбувається в Одеській області. Президент провів кілька нарад в телефонному та онлайн-форматі.

Він також розповів, що поставив завдання - забезпечити людей найнеобхіднішим: продуктами, паливом, ліками.

"На місці мій заступник по регіональній політиці (Віктор - ред.) Микита доповідає мені та допомагає, на місці повинен бути вже віцепрем'єр (Олексій - ред.) Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", - зазначив Зеленський.

Стосовно можливих кадрових рішень у повітряних силах на півдні президент сказав: "Залиште нам цей діалог, будь ласка. Між мною і головкомом".