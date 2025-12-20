Зеленский оценил ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения в ПВО

Зеленский отметил, что понимает в деталях, что там происходит в Одесской области. Президент провел несколько совещаний в телефонном и онлайн-формате.

Он также рассказал, что поставил задачу - обеспечить людей самым необходимым: продуктами, топливом, лекарствами.

"На месте мой заместитель по региональной политике (Виктор - ред.) Никита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер (Алексей - ред.) Кулеба, который отвечает также за это направление, и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области", - отметил Зеленский.

Относительно возможных кадровых решений в воздушных силах на юге президент сказал: "Оставьте нам этот диалог, пожалуйста. Между мной и главкомом".