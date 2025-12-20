Ракетний удар по порту на Одещині: кількість жертв та постраждалих зросла, фото наслідків

Зросла кількість жертв в результаті атаки РФ балістикою на портову інфраструктуру Одещини 19 грудня. Також відомо про вже 27 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рятувальників в Telegram.

"Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС нагадали, що вчора ввечері Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

"На стоянці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки. Усі пожежі оперативно ліквідовані", - написали рятувальники.

Фото: РФ атакувала автомобілі з людьми в тому числі (ДСНС України)