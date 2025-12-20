ua en ru
Ракетний удар по порту на Одещині: кількість жертв та постраждалих зросла, фото наслідків

Україна, Субота 20 грудня 2025 08:15
Ракетний удар по порту на Одещині: кількість жертв та постраждалих зросла, фото наслідків Фото: росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

Зросла кількість жертв в результаті атаки РФ балістикою на портову інфраструктуру Одещини 19 грудня. Також відомо про вже 27 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рятувальників в Telegram.

"Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС нагадали, що вчора ввечері Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

"На стоянці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки. Усі пожежі оперативно ліквідовані", - написали рятувальники.

Фото: РФ атакувала автомобілі з людьми в тому числі (ДСНС України)

Атака РФ на порти Одещини 19 грудня

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали масованого удару балістичними ракетами по об’єкту портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок обстрілу спалахнули вантажівки на паркувальній зоні.

Спочатку повідомлялось про семеро загиблих та 15 поранених осіб.

Також зазначимо, що в Одеській області через численні терористичні акти росіян проти енергетичної інфраструктури виникла надзвичайна ситуація вже державного рівня.

