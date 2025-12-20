ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

УЗ призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

Субота 20 грудня 2025 09:31

УЗ призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва Фото: УЗ призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Тетяна Степанова

У зв'язку з ускладнення перетину кордону з Молдовою іншими видами транспорту "Укрзалізниця" призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії зазначили, що вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20 грудня.

Це стало оперативною реакцією "Укрзалізниці" на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.

"Укрзалізниця" продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною", - зазначили в УЗ.

Обмеження на кордоні з Молдовою

Нагадаємо, вчора, 19 грудня, російські окупанти вдарили дроном по мосту під селом Маяки Одеської області.

Безпілотник вдарив по автомобілю, який рухався по мосту. Унаслідок цього загинула жінка, троє її дітей були доправлені в лікарню з травмами та гострою реакцією на стрес.

У зв'язку з цим на пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні ввели обмеження.

Через КПП Тудора-Старокозаче перетин кордону в напрямку Білгород-Дністровського дозволено всім мандрівникам без обмежень.

Водночас у напрямку Одеської області перетин дозволено тільки громадянам України і транспортним засобам масою до 3,5 тонни.

