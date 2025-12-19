На кордоні з Молдовою ввели жорсткі обмеження через удар РФ по мосту під Маяками
На пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні ввели обмеження у зв'язку з російськими ударами по мосту під Маяками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну поліцію Молдови у Facebook.
Як зазначили в прикордонній поліції, через КПП Тудора-Старокозаче перетин кордону в напрямку Білгород-Дністровського дозволено всім мандрівникам без обмежень.
Водночас у напрямку Одеської області перетин дозволено тільки громадянам України і транспортним засобам масою до 3,5 тонни.
Водночас через КПП Паланка-Маяки-Зручне перетин кордону на виїзд із Республіки Молдова дозволено тільки громадянам України, які прямують до Одеси (Україна), а також транспортним засобам масою до 3,5 тонни.
"Поблизу населеного пункту Маяки (Україна) було облаштовано тимчасовий понтонний міст через річку Дністер, що дає змогу її перетинати", - зазначили молдовські прикордонники.
Вони рекомендували громадянам Молдови утриматися від поїздок у цьому напрямку.
Удари Росії по мосту під Маяками
Нагадаємо, ще вчора, 19 грудня, стало відомо, що російські окупанти вдарили дроном по мосту під селом Маяки Донецької області.
Безпілотник вдарив по автомобілю, який рухався по мосту. Унаслідок цього загинула жінка, троє її дітей були доправлені в лікарню з травмами та гострою реакцією на стрес.
Також сьогодні інформація про удари по цьому ж об'єкту з'явилася в моніторингових каналах.
Віцепрем'єр із відновлення України Олексій Кулеба розповів, що через російські удари Україна змушена терміново опрацьовувати нові маршрути для пасажирських перевезень, вантажного транспорту і транзитних потоків. Такі дії координуються з Молдовою.
Більш детально про те, чому Росія почала бити по мостах в Одеській області, - в матеріалі РБК-Україна.