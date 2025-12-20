Зеленський оцінив ситуацію на Одещині та натякнув на можливі кадрові рішення у ППО
Президент України Володимир Зеленський натякнув на можливі кадрові рішення у командуванні ППО в Одеській області після останніх російських ударів.
Як повідомляє РБК-Україна про це Зеленський заявив під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.
Зеленський зазначив, що розуміє в деталях, що там відбувається в Одеській області. Президент провів кілька нарад в телефонному та онлайн-форматі.
Він також розповів, що поставив завдання - забезпечити людей найнеобхіднішим: продуктами, паливом, ліками.
"На місці мій заступник по регіональній політиці (Віктор - ред.) Микита доповідає мені та допомагає, на місці повинен бути вже віцепрем'єр (Олексій - ред.) Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", - зазначив Зеленський.
Стосовно можливих кадрових рішень у повітряних силах на півдні президент сказав: "Залиште нам цей діалог, будь ласка. Між мною і головкомом".
Удари РФ по Одеській області
Нагадаємо, ввечері 19 рудня російські окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області.
Вранці стало відомо, що кількість жертв внаслідок атаки РФ по порту зросла до восьми осіб. Також постраждали близько 30 людей.
Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.
Окрім того, сьогодні вранці росіяни завдали удару по порту "Південний" в Одесі. Є влучання в резервуари.
Також вчора російські окупанти вдарили дроном по мосту під селом Маяки Одеської області.
Безпілотник вдарив по автомобілю, який рухався по мосту. Унаслідок цього загинула жінка, троє її дітей були доправлені в лікарню з травмами та гострою реакцією на стрес.
Через російський удар по мосту у Маяках на пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні ввели обмеження.
Тим часом "Укрзалізниця" призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.