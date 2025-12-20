ua en ru
Зеленский оценил ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения в ПВО

Суббота 20 декабря 2025 16:03
UA EN RU
Зеленский оценил ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения в ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможные кадровые решения в командовании ПВО в Одесской области после последних российских ударов.

Как сообщает РБК-Украина об этом Зеленский заявил во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями медиа в Киеве.

Зеленский отметил, что понимает в деталях, что там происходит в Одесской области. Президент провел несколько совещаний в телефонном и онлайн-формате.

Он также рассказал, что поставил задачу - обеспечить людей самым необходимым: продуктами, топливом, лекарствами.

"На месте мой заместитель по региональной политике (Виктор - ред.) Никита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер (Алексей - ред.) Кулеба, который отвечает также за это направление, и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области", - отметил Зеленский.

Относительно возможных кадровых решений в воздушных силах на юге президент сказал: "Оставьте нам этот диалог, пожалуйста. Между мной и главкомом".

Удары РФ по Одесской области

Напомним, вечером 19 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Утром стало известно, что количество жертв в результате атаки РФ по порту возросло до восьми человек. Также пострадали около 30 человек.

Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

Кроме того, сегодня утром россияне нанесли удар по порту "Южный" в Одессе. Есть попадания в резервуары.

Также вчера российские оккупанты ударили дроном по мосту под селом Маяки Одесской области.

Беспилотник ударил по автомобилю, который двигался по мосту. В результате погибла женщина, трое ее детей были доставлены в больницу с травмами и острой реакцией на стресс.

Из-за российского удара по мосту в Маяках на пунктах пропуска на украинско-молдавской границе ввели ограничения.

Тем временем "Укрзализныця" назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.

