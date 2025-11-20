Названо головного винуватця розстрілів людей у Бучі, - Reuters
Українські слідчі оголосили про новий процесуальний крок у розслідуванні злочинів у Бучі, вперше встановивши фігурантом справи російського командира, чиї підрозділи перебували в місті в період окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Обвинувачення командиру РФ
Україна повідомила, що видала повідомлення про підозру російському офіцеру, якого слідство пов'язує з убивствами мирних жителів у Бучі 2022 року.
Цей крок, за даними української сторони, важливий для реконструкції ланцюжка командування, що стояв за масовими розправами.
Після відходу російських військ у місті було виявлено тіла людей на вулицях і в масових похованнях.
За даними українських структур, у Бучі з таких місцевостей було ексгумовано понад 450 тіл, а загальна кількість загиблих у районі обчислюється сотнями.
Українські прокурори уточнили, що раніше підозри вручали окремим військовослужбовцям РФ, але нинішній документ став першим, адресованим командиру.
У заяві, поширеній через юридичний фонд, було зазначено: "Повідомлення про підозру, вручене командиру підрозділу Збройних сил Росії, є принципово важливим кроком до правосуддя за систематичні та масштабні військові злочини, скоєні в Бучі".
Кремль укотре назвав події в місті "підставою і фейком".
Фігуранта назвали правозахисники
Ім'я підозрюваного розкрито в заяві фонду Global Rights Compliance. Організація вказала: "Докази свідчать про те, що Юрій Володимирович Кім підозрюється в кримінальній відповідальності за 17 вбивств і чотири випадки жорстокого поводження, навмисне скоєних силами під його командуванням у Бучі".
За даними фонду, Кім керував взводом 76-ї десантно-штурмової дивізії.
Правозахисники повідомили, що Кіма не затримано, а Міноборони РФ не надало коментарів. Зв'язатися з ним безпосередньо агентству Reuters також не вдалося.
Дані розслідування
Правозахисники нагадали, що матеріали справи містять показання свідків, аналіз місця злочинів та інформацію з відкритих джерел.
У заяві наголошувалося, що, згідно із зібраними даними, Кім віддавав розпорядження "полювати, завдавати шкоди і вбивати осіб", а після розправ наказував спалювати тіла для приховування слідів.
В українській поліції зазначили, що слідство виходить на керівний рівень: "Ми вийшли за рамки притягнення до відповідальності дрібних злочинців - тепер ми розкриваємо рішення командного складу, згідно з яким звичайні накази перетворювалися на масові страти цивільного населення".
Фонд додав, що ці матеріали можуть стати основою для подальших розслідувань, спрямованих на встановлення ролі вищого військового керівництва Росії.
Нагадуємо, що російська влада продовжує просувати дезінформацію щодо злочинів у Бучі, знову намагаючись представити підтверджені доказами вбивства і тортури мирних жителів як інсценування.
Зазначимо, що Україна розраховує на розширення далекобійних можливостей своїх сил оборони, і Німеччина, за даними офіційних джерел, узгоджує черговий пакет військової допомоги, включно із засобами збільшеного радіуса дії, підтверджуючи підготовку до передачі нових ракет.