Названо головного винуватця розстрілів людей у Бучі, - Reuters

Українські слідчі оголосили про новий процесуальний крок у розслідуванні злочинів у Бучі, вперше встановивши фігурантом справи російського командира, чиї підрозділи перебували в місті в період окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Обвинувачення командиру РФ

Україна повідомила, що видала повідомлення про підозру російському офіцеру, якого слідство пов'язує з убивствами мирних жителів у Бучі 2022 року.

Цей крок, за даними української сторони, важливий для реконструкції ланцюжка командування, що стояв за масовими розправами.

Після відходу російських військ у місті було виявлено тіла людей на вулицях і в масових похованнях.

За даними українських структур, у Бучі з таких місцевостей було ексгумовано понад 450 тіл, а загальна кількість загиблих у районі обчислюється сотнями.

Українські прокурори уточнили, що раніше підозри вручали окремим військовослужбовцям РФ, але нинішній документ став першим, адресованим командиру.

У заяві, поширеній через юридичний фонд, було зазначено: "Повідомлення про підозру, вручене командиру підрозділу Збройних сил Росії, є принципово важливим кроком до правосуддя за систематичні та масштабні військові злочини, скоєні в Бучі".

Кремль укотре назвав події в місті "підставою і фейком".

Фігуранта назвали правозахисники

Ім'я підозрюваного розкрито в заяві фонду Global Rights Compliance. Організація вказала: "Докази свідчать про те, що Юрій Володимирович Кім підозрюється в кримінальній відповідальності за 17 вбивств і чотири випадки жорстокого поводження, навмисне скоєних силами під його командуванням у Бучі".

За даними фонду, Кім керував взводом 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Правозахисники повідомили, що Кіма не затримано, а Міноборони РФ не надало коментарів. Зв'язатися з ним безпосередньо агентству Reuters також не вдалося.

Дані розслідування

Правозахисники нагадали, що матеріали справи містять показання свідків, аналіз місця злочинів та інформацію з відкритих джерел.

У заяві наголошувалося, що, згідно із зібраними даними, Кім віддавав розпорядження "полювати, завдавати шкоди і вбивати осіб", а після розправ наказував спалювати тіла для приховування слідів.

В українській поліції зазначили, що слідство виходить на керівний рівень: "Ми вийшли за рамки притягнення до відповідальності дрібних злочинців - тепер ми розкриваємо рішення командного складу, згідно з яким звичайні накази перетворювалися на масові страти цивільного населення".

Фонд додав, що ці матеріали можуть стати основою для подальших розслідувань, спрямованих на встановлення ролі вищого військового керівництва Росії.