Зеленський зустрівся з депутатами "Слуги народу": про що говорили і чи будуть звільнення

Президент Володимир Зеленський у четвер ввечері зустрівся з депутатами парламентської фракції "Слуга народу". На зустрічі не було оголошено про жодні нові кадрові рішення через корупційний скандал в енергетиці та справи щодо Тимура Міндіча.

Про це РБК-Україна розповіло кілька співрозмовників, які були присутні на зустрічі з Зеленським.

За словами одного з нардепів, не було озвучено жодних кадрових рішень.

"Не зовсім зрозуміло, для чого було збирати фракцію. У людей були питання щодо корупційної історії та "схем Міндіча". Президент сказав, що не був в курсі цих речей. Нам не сказали, як в Офісі бачать вихід з ситуації. Склалося враження, що там це взагалі не вважають проблемою", - сказав він.

Як зазначили співрозмовники, президент акцентував увагу на складному наступному тижні. Зокрема через міжнародний трек, пов’язаний з переговорами щодо мирного процесу.

Крім того, Зеленський закликав нардепів підтримати всі потрібні проекти законів, які стосуються отримання фінансування від МВФ та Європейського союзу.

"Важко сказати, чи будуть підтримка і голоси в залі. Бо люди очікували почути від голови держави інші речі", - відзначив один зі співрозмовників.

Він нагадав, що у вівторок у Парижі президент Зеленський анонсував на четвер "принципові швидкі рішення", але таких по факту не послідувало.

Чутки про звільнення Андрія Єрмака

Слід відзначити, що за день до зустрічі президента зі "Слугою народу" в медіа курсували чутки про можливе звільнення голови ОП Андрія Єрмака, а кілька нардепів публічно виступили з відповідними заявами.

Буквально ще за кілька годин до заходу точилися розмови про можливу відставку голови фракції Давида Арахамії. Зрештою, жодних кадрових питань розглянуто та ухвалено не було.

"Всі залишаються на своїх місцях", - резюмував один із співрозмовників.

"Немає про що говорити, усі розчаровані. Сказали, що до кінця наступного тижня кадрових рішень не буде. Під приводом, що все складно у мирному треці", - додав інший нардеп.

Чи не єдиним, хто підняв питання звільнення Андрія Єрмака, була Мар’яна Безугла, яка вже рік як вийшла з фракції СН.

"Є таке враження, що її запросили для умисної провокації. А загалом все пройшло спокійно, без гостроти. Нардепи ставили досить дурні та пусті запитання. Хтось запитував про заміни міністрів, хтось - про дрони", - сказав ще один із членів фракції на умовах анонімності.