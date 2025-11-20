Росіяни передали Україні ще 1000 тіл: розпочато ідентифікацію загиблих

Російські окупанти 20 листопада передали українській стороні ще 1000 тіл, які за твердженням росіян належать загиблим воїнам Збройних сил України. Найближчим часом почнуться заходи з ідентифікації загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також у Коордштабі подякували особовому складу Центрального управління ЦВС Генерального штабу ЗСУ. Саме ці люди здійснюють перевезення репатрійованих до державних спеціальних установ та організовують передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

Зазначається, що заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Служби безпеки України, ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС та інших державних установ. Окрему допомогу надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, остання масштабна репатріація тіл загиблих пройшла у жовтні. 23 жовтня росіяни повернули 1000 тіл загиблих, які могли належати українським військовим.

До цього обмін відбувся 18 вересня, тоді Україна повернула з Росії тіла ще 1000 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців. Це був останній обмін в рамках укладеної в Стамбулі домовленості - коли сторони домовилися про репатріацію тіл загиблих військових у співвідношенні "6000 на 6000".

Зазначається, що росіяни постійно навмисно ускладнюють ідентифікацію загиблих - передають пошкоджені тіла, рештки, знищують речі, за якими можна було б ідентифікувати загиблих. А під час одного з обмінів росіяни передали кілька десятків своїх загиблих під виглядом українців.