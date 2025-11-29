Зеленський відправив Умєрова до США доопрацювати мирний план

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і усі розраховують, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах.

"Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", - додав він.

Що каже Умєров

Рустем Умєров також зазначив, що українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів – для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.

"Зранку був на зв’язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві", - додав він.

За його словами, Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру.