Зеленский отправил Умерова в США доработать мирный план в США

Суббота 29 ноября 2025 13:10
Зеленский отправил Умерова в США доработать мирный план в США Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский очертил ключевые задачи делегации на переговорах в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты. Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и все рассчитывают, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.

"Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", - добавил он.

Что говорит Умеров

Рустем Умеров также отметил, что украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты - для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

"Утром был на связи с президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве", - добавил он.

По его словам, Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира.

Мирные переговоры по завершению войны

На этой неделе продолжились мирные переговоры, которые снова сдвинулись с мертвой точки с приездом в Украину нового эмиссара США Дэна Дрисколла.

По информации источников РБК-Украина, сторонам удалось согласовать большинство норм плана США. Кроме того, значительную часть из спорных пунктов скорректировали. Среди прочего, это вопрос численности ВСУ, по ЗАЭС, по формату обмена пленными и возвращения осужденных.

Также на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, а министра армии США Дэна Дрисколла в Киев. Ожидается, что американские чиновники будут обсуждать мирный план для завершения войны России против Украины.

Ранее сам Трамп, а также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляли о том, что Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил о том, что хочет обсуждать юридическое признание временно оккупированных территорий Украины "российскими".

По информации The Telegraph, Трамп "готов признать контроль" России над оккупированными территориями Украины. Издание пишет, что он направляет в Москву не только Уиткоффа, но и своего зятя Джареда Кушнера.

Также ранее Зеленский указом утвердил состав делегации, которая будет участвовать в мирных переговорах с США, а также с представителями РФ.

Главное о мирных переговорах на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

