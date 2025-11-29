Зеленский отправил Умерова в США доработать мирный план в США
Президент Украины Владимир Зеленский очертил ключевые задачи делегации на переговорах в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты. Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны", - заявил Зеленский.
По его словам, Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и все рассчитывают, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.
"Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", - добавил он.
Что говорит Умеров
Рустем Умеров также отметил, что украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты - для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.
"Утром был на связи с президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве", - добавил он.
По его словам, Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира.
Мирные переговоры по завершению войны
На этой неделе продолжились мирные переговоры, которые снова сдвинулись с мертвой точки с приездом в Украину нового эмиссара США Дэна Дрисколла.
По информации источников РБК-Украина, сторонам удалось согласовать большинство норм плана США. Кроме того, значительную часть из спорных пунктов скорректировали. Среди прочего, это вопрос численности ВСУ, по ЗАЭС, по формату обмена пленными и возвращения осужденных.
Также на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, а министра армии США Дэна Дрисколла в Киев. Ожидается, что американские чиновники будут обсуждать мирный план для завершения войны России против Украины.
Ранее сам Трамп, а также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляли о том, что Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе.
Российский диктатор Владимир Путин уже заявил о том, что хочет обсуждать юридическое признание временно оккупированных территорий Украины "российскими".
По информации The Telegraph, Трамп "готов признать контроль" России над оккупированными территориями Украины. Издание пишет, что он направляет в Москву не только Уиткоффа, но и своего зятя Джареда Кушнера.
Также ранее Зеленский указом утвердил состав делегации, которая будет участвовать в мирных переговорах с США, а также с представителями РФ.
