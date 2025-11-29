Зеленский отправил Умерова в США доработать мирный план в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты. Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и все рассчитывают, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.

"Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", - добавил он.

Что говорит Умеров

Рустем Умеров также отметил, что украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты - для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

"Утром был на связи с президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве", - добавил он.

По его словам, Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира.