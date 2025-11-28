Трамп готовий визнати російськими окуповані території України, - The Telegraph
США нібито готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями України заради того, щоб було укладено мирну угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними видання, президент США Дональд Трамп направив свого спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера, щоб вони зробили пряму пропозицію щодо угоди російському диктатору Володимиру Путіну.
The Telegraph пише, що план визнання контролю РФ над окупованими територіями України, найімовірніше, "буде реалізовано", навіть попри стурбованість європейських партнерів України.
"Дедалі очевидніше, що американців не хвилює позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що захочуть", - сказало неназване джерело видання.
Водночас у четвер, 27 листопада, російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що "юридичне визнання російськими" Криму, Донецької та Луганської областей стане одним з головних питань переговорів щодо мирного плану США.
Мирний план США
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що США підготували для України і Росії мирний план із 28 пунктів.
Згідно зі змістом плану, який з'явився в західних ЗМІ, Вашингтон планує "де-факто" визнати російськими Крим, а також Луганську та Донецьку області.
Також ця пропозиція стосувалася тих частин Запорізької та Херсонської областей, які перебувають під контролем росіян.
Мирний план змінили під час зустрічі української та американської делегацій у Женеві. Деякі пункти звідти прибрали. Найчутливіші питання Україна хотіла обговорити зі США на рівні лідерів, але поки що незрозуміло, коли президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.