Українські дрони уразили низку об'єктів росіян на окупованих територіях (відео)

Дрони Сил безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних обʼєктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій області та Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

За словами Мадяра, було уражено 10 обʼєктів росіян на окупованих територіях України та ще 2 - у глибині Росії:

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.

Зокрема, нещодавно ми повідомляли, що Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч на 30 грудня СБС уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

Також СБС у ніч на 6 грудня завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Днями Сили безпілотних систем уразили низку об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Серед іншого знищено командний пункт та місце дислокації спецпризначенців ГРУ РФ.