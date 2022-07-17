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Зеленский обсудил с Трюдо ужесточение санкций против России

Архивное фото: президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение санкций против России после ракетных ударов по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

Президент поблагодарил Трудо за постоянную мощную оборонительную поддержку.

"Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и др. давление надо усиливать, а не ослаблять", - добавил он.

Напомним, Канада расширила санкции против РФ. В список добавились металлургия, машиностроение и транспорт.

Кроме того, Канада решила передать Германии турбину для "Северного потока", которая была на ремонте.

Премьера Джастин Трюдо заявил, что это было трудное решение. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Оттаву пересмотреть его.

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Владимир ЗеленскийДжастин ТрюдоКанада