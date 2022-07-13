Трюдо отреагировал на передачу турбины Германии, не забыв о Путине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток" было тяжелым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в канадском Кингстоне в среду, 13 июля, передает Reuters.

"Санкции направлены против Путина и его помощников и не предназначены для нанесения вреда нашим союзникам и их населению", - сказал Трюдо, добавив, что Оттава будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Украину.