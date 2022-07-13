ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Трюдо отреагировал на передачу турбины Германии, не забыв о Путине

Новина українською →
Канада, Среда 13 июля 2022 19:12
Трюдо отреагировал на передачу турбины Германии, не забыв о Путине Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток" было тяжелым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в канадском Кингстоне в среду, 13 июля, передает Reuters.

"Санкции направлены против Путина и его помощников и не предназначены для нанесения вреда нашим союзникам и их населению", - сказал Трюдо, добавив, что Оттава будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Украину.

Как сообщалось, Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток".

Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве
Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи