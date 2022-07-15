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Канада ввела санкции против России: какие отрасли попали в список

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Оттава, Пятница 15 июля 2022 04:30
Канада ввела санкции против России: какие отрасли попали в список Фото: Канада ввела санкции против России: какие отрасли попали в список (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада расширила санкции против России. В список добавились металлургия, машиностроение и транспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

Под санкции попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.

Канада также запретила оказание ряда промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам промышленности России.

Ранее Канада ввела санкции в отношении 30 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе против Роскомнадзора.

Также Оттава внесла в санкционный список патриарха Кирилла.

РБК-Украина писало о том, что Канада также запретила импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки.

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