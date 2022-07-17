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Зеленський обговорив з Трюдо посилення санкцій проти Росії

Архівне фото: президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти Росії після ракетних ударів по українським містам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter.

Президент подякував Трудо за постійну потужну оборонну підтримку.

"Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати", - додав він.

Нагадаємо, Канада розширила санкції проти РФ. У список додалися металургія, машинобудування і транспорт.

Окрім того, Канада вирішила передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", яка була на ремонті.

Прем'єра Джастін Трюдо заявив, що це було важке рішення. Президент України Володимир Зеленський закликав Оттаву переглянути його.

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Володимир ЗеленськийДжастін ТрюдоКанада