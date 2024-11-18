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Зеленський про обстріл Одеси балістикою: показові удари після дзвінків та зустрічей з Путіним

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористичні обстріли Одеси є показовими ударами. Російська Федерація (РФ) зацікавлена лише у продовженні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президента, в Одесі внаслідок обстрілу балістикою зафіксовано приліт по парковці. Відомо про пошкодження: 

  • багатоквартирних будинків; 
  • університету; 
  • адміністративної будівлі. 

Також внаслідок обстрілу відомо про вісім загиблих людей, а також майже два десятки поранених. 

На місці подій працюють усі екстрені служби. 

"Це не випадкові удари - це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - додав президент. 

Обстріл Одеси 

Російські терористи другий день поспіль обстрілюють Одесу. Лише вчора, 17 листопада, ворог завдав масовану атаку по енергетиці України. Внаслідок обстрілу в Одесі склалася найскладніша ситуація з електропостачанням. Також в області загинули два енергетики під час ракетну атаку

Також сьогодні, 18 листопада, терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Станом на зараз відомо про 18 постраждалих. 

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