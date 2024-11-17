"Ситуація дуже важка". В Одесі після обстрілу перебої зі світлом, водою та теплом: всі подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера, мера Одеса Геннадія Труханова та ДСНС.

Сьогодні росіяни атакували енергооб'єкти в Одеській області. За вказівкою "Укренерго" у регіоні ввели аварійні відключення світла.

Як повідомляє голова ОВА, в Одеській області є перебої з постачанням тепла, води та зі світлом. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють на генераторах. В Одесі також не працює електротранспорт і частково світлофори.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що провели термінове засідання комісії ТЕБ і НС.

"Шановні одесити, ви бачите, що ситуація дуже важка. Безпрецедентна атака на інфраструктуру України, зокрема на наше місто... Зібралася комісія ТЕБ і НС, відпрацьовуємо питання забезпечення людей транспортом, водопостанням, питною водою", - сказав він.

Мер зазначив, що у місті ліквідовують наслідки ворожої атаки. За його словами, в Одесі працюють бювети, котельні переводять на генератори.

В Одесі розгорнули близько 445 "пунктів незламності", ще 357 при потребі буде відкрито додатково. Адреси пунктів - за посиланням.

Інші наслідки атаки

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Одеській області внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано.

За інформацією рятувальників, постраждав підліток.

При цьому голова Одеській ОВА повідомив про двох жертв та 17-річного постраждалого хлопця. Але наголосив, що інформацію про наслідки обстрілу ще збирають.

"Можу повідомити, що у нас є загиблі, на жаль. Я приношу співчуття близьким. Є також поранені", - зазначив Олег Кіпер в ефірі телемарафону.