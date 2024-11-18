Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі: є жертви та поранені

Російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Вже відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака, Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця, Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені", - розповів Кіпер.

За словами голови ОВА, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Удар по будинках в Одесі був цілеспрямованим

Пізніше удар по Одесі підтвердили голова Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.

"В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці навіть не приховують своїх намірів", - написав Єрмак.

За даними Лубінця, ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки.

"Вчора - Суми. Сьогодні - Одеса. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним", - написав він.

Вісім загиблих та 18 поранених

Наразі вже відомо про вісім загиблих в Одесі.

"Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах", - розповів мер міста Геннадій Труханов.

Крім того, за даними Кіпера, ще 18 людей отримали поранення.

"18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані", - зазначив він.

Також в мережі почали з'являться кадри з місця удару окупантів по Одесі.

Перші кадри удару по Одесі публікують у мережі (t.me/OdessaDumskayaNet)

Вибух у Одесі

Близько 12:00 в Одесі пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики із Криму.

"Балістика на Одесу", - писали військові.

Вже о 12:16 у Повітряних силах скасували загрозу балістичного озброєння.