В Одеській області загинули двоє енергетиків внаслідок ракетної атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Одеської області.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) відкрили кримінальну справу.

В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок атаки постраждав 17-річний хлопець, його з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

За даними слідства, вранці 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області. Ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі регіону. Загинули двоє співробітників енергооб’єкта.

Наслідки російської атаки

У неділю, 17 листопада, армія РФ завдала комбінованого удару по Україні після майже трьох місяців перерви. Росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Сьогодні під час атаки пілоти винищувачів F-16 збили 10 повітряних цілей. Ворог атакував енергетичні об'єкти та інфраструктуру. Найважча ситуація в Одесі, у місті фіксують перебої зі світлом, водою та теплом.

Зафіксовані влучання у Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки російської атаки - у нашому матеріалі.

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