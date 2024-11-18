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Зеленский об обстреле Одессы баллистикой: показательные удары после звонков и встреч с Путиным

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористические обстрелы Одессы являются показательными ударами. Российская Федерация (РФ) заинтересована только в продолжении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президента, в Одессе в результате обстрела баллистикой зафиксирован прилет по парковке. Известно о повреждениях: 

  • многоквартирных домов; 
  • университета; 
  • административного здания. 

Также в результате обстрела известно о восьми погибших людях, а также почти два десятка раненых. 

На месте событий работают все экстренные службы. 

"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - добавил президент. 

Обстрел Одессы

Российские террористы второй день подряд обстреливают Одессу. Только вчера, 17 ноября, враг нанес массированную атаку по энергетике Украины. Вследствие обстрелов в Одессе сложилась сложнейшая ситуация с электроснабжением. Также в области погибли два энергетика во время ракетной атаки

Также сегодня, 18 ноября, террористы ударили по жилым домам в Одессе. По состоянию на сейчас известно о 18 пострадавших. 

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