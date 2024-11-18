Зеленский об обстреле Одессы баллистикой: показательные удары после звонков и встреч с Путиным

По словам президента, в Одессе в результате обстрела баллистикой зафиксирован прилет по парковке. Известно о повреждениях:

многоквартирных домов;

университета;

административного здания.

Также в результате обстрела известно о восьми погибших людях, а также почти два десятка раненых.

На месте событий работают все экстренные службы.

"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - добавил президент.

Обстрел Одессы

Российские террористы второй день подряд обстреливают Одессу. Только вчера, 17 ноября, враг нанес массированную атаку по энергетике Украины. Вследствие обстрелов в Одессе сложилась сложнейшая ситуация с электроснабжением. Также в области погибли два энергетика во время ракетной атаки.

Также сегодня, 18 ноября, террористы ударили по жилым домам в Одессе. По состоянию на сейчас известно о 18 пострадавших.