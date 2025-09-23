Зеленський обговорив захист релігійної свободи з Патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та обговорив шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.