Зеленский обсудил защиту религиозной свободы с Патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем и обсудил пути достижения реального мира и дальнейшее развитие церкви в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.