Зеленский обсудил защиту религиозной свободы с Патриархом Варфоломеем

Нью-Йорк, США, Вторник 23 сентября 2025 07:15
Зеленский обсудил защиту религиозной свободы с Патриархом Варфоломеем Фото: Вселенский Патриарх Варфоломей и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем и обсудил пути достижения реального мира и дальнейшее развитие церкви в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

По словам президента, во время встречи он проинформировал патриарха о защите религиозной свободы в Украине, поделился деталями сотрудничества с американской командой, а также "пригласил Его Святейшество приехать в Украину".

"Спасибо Вселенскому Патриарху за поддержку, солидарность, адвокацию интересов Украины, постоянные молитвы за всех украинцев и осуждение действий РПЦ, которая благословила убийства украинцев", - заявил Зеленский.

Визит Зеленского в США

В понедельник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты.

Во время посещения американской столицы, глава государства проведет десятки встреч с лидерами и руководителями, посетит саммит Генассамблеи ООН, саммит на уровне лидеров Коалиции за возвращение детей и ежегодный саммит Крымской платформы.

По состоянию на сейчас, Зеленский провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Во время встречи глава государства проинформировал генерала о ситуации на фронте российско-украинской войны.

Также президент Украины встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили использование замороженных российских активов.

Кроме того, Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили сотрудничество между странами и усилия по завершению войны.

Во вторник, 23 сентября, Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

