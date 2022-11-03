Зеленський обговорив з президентом Індонезії підготовку до саміту G20

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Індонезії Джоко Відодо підготовку до саміту G20, що розпочнеться 15 листопада на острові Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

Лідери країн також обговорили важливість продовження дії "зернової ініціативи".

"Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки", - написав Зеленський.

Зазначимо, що вчора Відодо заявив, що три країни не підтвердили участі своїх лідерів у саміті "Великої двадцятки".

Нагадаємо, що 7 жовтня прес-секретар президента Олег Никифоров заявив, що рішення про участь Зеленського в саміті G20 ще не ухвалено.

Також ми писали, що Путін не виключив можливості своєї присутності на саміті G20.

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