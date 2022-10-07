Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.
Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National.
"Остаточне рішення ще не ухвалене", - сказав прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарі РБК-Україна.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, підтвердив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.
Посол Індонезії наголосив, що логістична підготовка до прийому двох президентів уже триває.
"Ми вирішуємо, у яких готелях їх розмістити", - сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх не дуже близько один до одного.
"Україна не входить до G20, але, з усім тим, ми запрошуємо їх, як ми запрошуємо ОАЕ через наші особливі відносини з ОАЕ", - сказав Багіс.
За його словами, мир займатиме важливе місце у порядку денному саміту поряд зі здоров'ям, цифровою трансформацією та переходом на стійку енергетику.
"Ми хочемо зробити G20 платформою для світу, а не конфлікту", - сказав Багіс у своєму офісі в Абу-Дабі.
Нагадаємо, що вчора Байден оцінив можливість переговорів із Путіним щодо України на саміті G20.
Також раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить проблем для участі Путіна у саміті G20.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.