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Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20, - ЗМІ

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П'ятниця 07 жовтня 2022 20:22
Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20, - ЗМІ Колаж РБК-Україна
Автор: Мілан Лєліч, Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.

Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National.

"Остаточне рішення ще не ухвалене", - сказав прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарі РБК-Україна.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, підтвердив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.

Посол Індонезії наголосив, що логістична підготовка до прийому двох президентів уже триває.

"Ми вирішуємо, у яких готелях їх розмістити", - сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи їх не дуже близько один до одного.

"Україна не входить до G20, але, з усім тим, ми запрошуємо їх, як ми запрошуємо ОАЕ через наші особливі відносини з ОАЕ", - сказав Багіс.

За його словами, мир займатиме важливе місце у порядку денному саміту поряд зі здоров'ям, цифровою трансформацією та переходом на стійку енергетику.

"Ми хочемо зробити G20 платформою для світу, а не конфлікту", - сказав Багіс у своєму офісі в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що вчора Байден оцінив можливість переговорів із Путіним щодо України на саміті G20.

Також раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить проблем для участі Путіна у саміті G20.

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G20 Володимир Зеленський
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