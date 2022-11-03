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Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20

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Четверг 03 ноября 2022 12:35
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20 Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Индонезии Джоко Видодо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту G20, который начнется 15 ноября на острове Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Лидеры стран также обсудили важность продолжения действия "зерновой инициативы".

"Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности", - написал Зеленский.

Отметим, что вчера Видодо заявил, что три страны не подтвердили участие своих лидеров в саммите "Большой двадцатки".

Напомним, что 7 октября пресс-секретарь президента Олег Никифоров заявил, что решение об участии Зеленского в саммите G20 еще не принято.

Также мы писали, что Путин не исключил возможности своего присутствия на саммите G20.

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G20 Владимир Зеленский Индонезия продовольственный кризис
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