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Путін розповів, чи поїде на саміт G20 на Балі

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Росія, Четвер 27 жовтня 2022 20:38
Путін розповів, чи поїде на саміт G20 на Балі Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент РФ Володимир Путін не виключив можливості своєї присутності на саміті "Великої двадцятки" на Балі. Проте це лише наміри.

Про це він заявив під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай", передає РБК-Україна з посиланням на прямий ефір російського телеканалу "Реальное время Live".

Путін, можливо, поїде на саміт G20, оскільки прагне вирішити питання щодо закінчення зернової угоди, на думку багатьох західних експертів. Проте Кремль не підтверджує це, хоча президент РФ пообіцяв присутність там Росії на високому рівні.

"Я вдячний керівництву та президенту Індонезії Джоко Відодо за запрошення на "двадцятку". Ми подумаємо, як ми це зробимо. Росія точно абсолютно буде там представлена на високому рівні. Можливо, і я поїду, поки я подумаю", - зазначив Путін.

Насправді це може бути перший міжнародний захід після повномасштабного вторгнення в Україну, на якому президент РФ буде присутній разом із західними лідерами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також одержав запрошення на міжнародний форум G20 особисто від президента Індонезії Відодо під час його візиту до Києва. Проте наразі в Офісі президента ще не мають остаточного рішення про візит Зеленського до Індонезії. Воно прийматиметься безпосередньо напередодні саміту.

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