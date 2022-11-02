ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Індонезії: лідери трьох країн не підтвердили присутність на саміті G20

Новость на русском →
Середа 02 листопада 2022 22:11
Президент Індонезії: лідери трьох країн не підтвердили присутність на саміті G20 Фото: Джоко Відодо, президент Індонезії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Станом на 2 листопада три країни не підтвердили участі своїх лідерів у саміті "Великої двадцятки", який пройде в Індонезії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Antara, про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо.

Глава держави не розповів, про які саме країни йдеться, але додав, що він планує зателефонувати трьом лідерам країн, які ще не підтвердили свою присутність.

Зазначимо, що саміт G20 розпочнеться вже 15 листопада, він пройде на Балі. Туди були запрошені президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, 7 жовтня прес-секретар президента України Олег Никифоров у коментарі РБК-Україна заявляв, що рішення про участь Зеленського в саміті G20 ще не ухвалено.

Також ми писали, що, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія візьме участь у саміті "Великої двадцятки", але формату ще не визначили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Володимир Зеленський
NEWS
Чернишов подав у Раду заяву про звільнення з Кабміну
Чернишов подав у Раду заяву про звільнення з Кабміну
DAILY
"Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС