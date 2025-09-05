Зеленський сказав, що може сформувати інтерес РФ закінчити війну

Союзники намагаються примусити Путіна до миру та обговорюють гарантії безпеки для України

Нагадаємо, в Парижі 4 вересня пройшла зустріч понад 30 представників країн, на якій обговорили безпекові гарантії для України. Окрім матеріального забезпечення ЗСУ обговорили присутність іноземних військ на території України.

Загалом низка країн готова відправити в Україну 30 тисяч солдатів в рамках гарантій безпеки. Деякі країни ще не визначились.

Так, тільки 21 з 30 присутніх в Парижі держав надали конкретику щодо гарантій безпеки. І тільки 10 з 21 держави погодились на відправлення військ в Україну.

Готові піти на розміщення військових в Україні - Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.

Також поки відомо, що не будуть відправляти своїх військовослужбовців до України Італія, Польща та Румунія.

Зазначимо, щодо внеску США в гарантії безпеки для України стане відомо в найближчі тижні, про що заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Попередньо відомо, що США не збираються відправляти свої військових в Україну, однак готові забезпечити захист у повітрі.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Європа повинна швидше нарощувати військове виробництво, щоб наздогнати Росію. Альянс в 2025 році запланував більші витрати на оборону.

Також Рютте звернувся до оборонних компаній та закликав збільшити виробництво різних видів озброєнь, зокрема ракет, танків і засобів ППО.