Внесок США в гарантії для України визначимо в найближчі тижні, - Макрон

Внесок Сполучених Штатів Америки у гарантії безпеки для України буде визначений у найближчі тижні. Це було погоджено з американським лідером Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Франції Еммануель Маккрон заявив під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

"Ми поговорили з президентом Америки. Висновки наступні: в найближчі тижні ми чітко визначимо, який буде внесок Америки в цю коаліцію, фіналізуємо його. Внески європейських країн, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Канади. Ми визначили перші та вторинні зобов'язання, щоб припинити війну", - сказав Макрон.

За його словами, це все сьогодні було погоджено з Трампом.

Французький президент зазначив, що далі будуть контакти між американцями та росіянами, і "всі сигнали мають перетворитися на реальність".

"Ми будемо продовжувати цю роботу (над гарантіями безпеки - ред.). В наступні дні ми все це узгодимо та допрацюємо зі США, буде йтися про моніторинг безпеки й надалі нам потрібно буде напрацювати політичні тексти", - додав він.

Тобто, як пояснив Макрон, підготувати договір про сталий мир та низку двосторонніх договорів про підтримку України.