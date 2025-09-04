ua en ru
Внесок США в гарантії для України визначимо в найближчі тижні, - Макрон

Четвер 04 вересня 2025 19:48
Внесок США в гарантії для України визначимо в найближчі тижні, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внесок Сполучених Штатів Америки у гарантії безпеки для України буде визначений у найближчі тижні. Це було погоджено з американським лідером Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Маккрон заявив під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

"Ми поговорили з президентом Америки. Висновки наступні: в найближчі тижні ми чітко визначимо, який буде внесок Америки в цю коаліцію, фіналізуємо його. Внески європейських країн, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Канади. Ми визначили перші та вторинні зобов'язання, щоб припинити війну", - сказав Макрон.

За його словами, це все сьогодні було погоджено з Трампом.

Французький президент зазначив, що далі будуть контакти між американцями та росіянами, і "всі сигнали мають перетворитися на реальність".

"Ми будемо продовжувати цю роботу (над гарантіями безпеки - ред.). В наступні дні ми все це узгодимо та допрацюємо зі США, буде йтися про моніторинг безпеки й надалі нам потрібно буде напрацювати політичні тексти", - додав він.

Тобто, як пояснив Макрон, підготувати договір про сталий мир та низку двосторонніх договорів про підтримку України.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Союзники обговорювали гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.

Він також наголосив, що Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а не черговий Будапештський меморандум.

Сьогодні, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрілися у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Після зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наразі на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів.

Водночас зазначимо, що раніше президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США підтримуватимуть ці зобов’язання.

