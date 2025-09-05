Зеленский сказал, что может сформировать интерес РФ закончить войну

Союзники пытаются принудить Путина к миру и обсуждают гарантии безопасности для Украины

Напомним, в Париже 4 сентября прошла встреча более 30 представителей стран, на которой обсудили гарантии безопасности для Украины. Кроме материального обеспечения ВСУ обсудили присутствие иностранных войск на территории Украины.

В целом ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности. Некоторые страны еще не определились.

Так, только 21 из 30 присутствующих в Париже государств предоставили конкретику относительно гарантий безопасности. И только 10 из 21 государства согласились на отправку войск в Украину.

Готовы пойти на размещение военных в Украине - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.

Также пока известно, что не будут отправлять своих военнослужащих в Украину Италия, Польша и Румыния.

Отметим, относительно вклада США в гарантии безопасности для Украины станет известно в ближайшие недели, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Предварительно известно, что США не собираются отправлять свои военных в Украину, однако готовы обеспечить защиту в воздухе.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Европа должна быстрее наращивать военное производство, чтобы догнать Россию. Альянс в 2025 году запланировал большие расходы на оборону.

Также Рютте обратился к оборонным компаниям и призвал увеличить производство различных видов вооружений, в частности ракет, танков и средств ПВО.