Беруть приклад з України: Рютте озвучив, як Європа збільшила виробництво боєприпасів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час виступу 27 серпня.

"Річні потужності Європи з виробництва артилерійських боєприпасів зараз у шість разів більші, ніж два роки тому. Ми плануємо, що до кінця цього року вони досягнуть 2 мільйонів снарядів", - заявив Рютте.

Генсек НАТО також звернувся до оборонних компаній із закликом збільшити виробництво та інших видів озброєнь, зокрема ракет, танків та засобів протиповітряної оборони. Як приклад він навів оборонно-промисловий комплекс України.

"Ми маємо спиратися на наш досвід у нарощуванні виробництва снарядів. І ми можемо навчатися цьому в України. Нам потрібно перезапустити деякі наші непрацюючі виробничі лінії, а також розробити більш швидкі виробничі процеси", - сказав Рютте

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабної війни Україна значно збільшила виробництво озброєння та впровадження новітніх технологій, які вже працюють на фронті.

За даними міністра оборони України Дениса Шмигаля, українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.