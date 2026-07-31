Зеленському зателефонував Венс, говорили про ракети до Patriot

Український президент отримав "хороший телефонний дзвінок" від віцепрезидента США Джей Ді Венса. Сторони обговорили антибалістику для Україні і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з Президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО - а саме перехоплювачі для "петріотів" проти балістики - залишається основним пріоритетом", - зазначив глава держави.

Президент додав, що обговорив з Венсом і наслідки повномасштабної війни для світових ринків.

Нагадаємо, нещодавно пВолодимир Зеленський заявив, що країна гостро потребує ракет для захисту від масованих ударів Росії балістичними ракетами.

Наразі Київ веде переговори зі США щодо прискорення постачання ракет до систем Patriot, а також запуску спільного виробництва засобів ППО. Крім того, Україна розраховує на підтримку Японії в організації виробництва комплексів Patriot за американською ліцензією.