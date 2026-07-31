ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленському зателефонував Венс, говорили про ракети до Patriot

18:51 31.07.2026 Пт
2 хв
Окрім ракет для ППО, політики зачепили ще одну глобальну тему
aimg Валерій Ульяненко
Зеленському зателефонував Венс, говорили про ракети до Patriot Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Український президент отримав "хороший телефонний дзвінок" від віцепрезидента США Джей Ді Венса. Сторони обговорили антибалістику для Україні і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з Президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО - а саме перехоплювачі для "петріотів" проти балістики - залишається основним пріоритетом", - зазначив глава держави.

Президент додав, що обговорив з Венсом і наслідки повномасштабної війни для світових ринків.

Нагадаємо, нещодавно пВолодимир Зеленський заявив, що країна гостро потребує ракет для захисту від масованих ударів Росії балістичними ракетами.

Наразі Київ веде переговори зі США щодо прискорення постачання ракет до систем Patriot, а також запуску спільного виробництва засобів ППО. Крім того, Україна розраховує на підтримку Японії в організації виробництва комплексів Patriot за американською ліцензією.

Також Зеленський анонсував нові кадрові призначення, спрямовані на посилення захисту українського неба, і визначив конкретні кроки для прискорення реалізації ключових оборонних проєктів.

РБК-Україна писало, що т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара наголосив на потребі України у постачанні антибалістичних ракет. За його словами, Київ звернувся до Вашингтона із запитом на перехоплювачі PAC-3 і не тільки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський ППО Війна в Україні Джей Ді Венс
Новини
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись